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В Україні судитимуть полковника фсб рф, який катував цивільних на Херсонщині

В Україні судитимуть полковника фсб рф, який катував цивільних на Херсонщині

Київ • УНН

 • 27097 перегляди

Перебуваючи на тимчасово окупованій території Каховського району, чоловік віддавав злочинні накази на ув’язнення та катування мирних мешканців.

В Україні судитимуть полковника фсб рф, який під час окупації Херсонської області керував катівнями, де тримали українців. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі 

Слідчі з'ясували, що навесні 2022 року окупант, перебуваючи на тимчасово окупованій території Каховського району, віддавав злочинні накази на ув’язнення та катування мирних мешканців.

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно полковника фсб рф за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)

- резюмували в прокуратурі.

На деокупованій Харківщині виявлено найбільшу в Україні кількість катівень рф17.01.24, 15:46 • 22754 перегляди

Доповнення 

Зазначається, що людей тримали у приміщенні захопленого відділку поліції у м. Нова Каховка та піддавали тортурам – били, погрожували вбивством.

Для отримання потрібної інформації окупаційні війська застосовували електричний струм. 

Крім того, людей утримували в антисанітарних умовах без належної медичної допомоги. Не давали у достатній кількості воду та їжу. 

Нагадаємо

Українська поліція встановила особи російських військовослужбовців, які причетні до катування мешканців села Здвижівка Київської області у березні 2022 року.

Володимир Омельченко

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