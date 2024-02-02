Пытали гражданских во время оккупации Киевщины: четверо россиян получили подозрение

Четырем военнослужащим вооруженных сил рф, которые пытали гражданских во время оккупации Киевской области, сообщили о подозрении по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, командир мотострелковой роты 15 отдельной мотострелковой бригады, помощник командира той же воинской части по физической подготовке и военнослужащий 5 отдельной танковой бригады вооруженных сил рф в феврале - марте 2022 года во время оккупации села Богдановка Броварского района незаконно лишили свободы местного жителя.

Они три дня удерживали его в подвале дома по месту своей дислокации. В течение этого времени оккупанты били его, в том числе палкой. Тушили о потерпевшего окурки, угрожали убийством и имитировали казнь.

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Четвертый подозреваемый - временно исполняющий обязанности командира разведывательной роты 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии вооруженных сил рф.

Следователи выяснили, что в марте 2022 года в оккупированной Буче, мужчина издевался над гражданским - он бил мужчину, приставлял оружие к затылку и угрожал убийством.

После этого, приказал мужчине подойти к вражескому бронированному военному автомобилю, где имитировал ампутацию ноги топором.

Кроме того, оккупант приставлял охотничий нож к шее безоружного мирного жителя и ударил рукояткой ножа по спине.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении четырем военнослужащим вооруженных сил рф по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 1 ст. 438 УК Украины) - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Дополнение

Согласно данным Службы безопасности Украины речь идет о:

майора Александра Васильева - помощника командира 15-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России;

▪️ майора Алексея Булгакова - командира мотострелковой роты этой же воинской части рф;



▪️ младшего лейтенанта Георгия Раднатарова - командира разведывательной роты 37-й отдельной мотострелковой бригады страны-агрессора;



▪️ рядового Дугара Шожоева - военнослужащего 5-й отдельной танковой бригады россии.



В феврале-марте 2022 года они участвовали в захвате населенных пунктов Броварского и Бучанского районов и проводили там массовые репрессии против местных жителей.

Тогда рашисты массово похищали людей и заключали их в созданных ими застенках.

Напомним

Украинские правоохранители сообщили о подозрении куратору фильтрационного лагеря, который россияне создали в Запорожской области во время оккупации региона.