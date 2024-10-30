Под Киевом поезд сбил 40-летнего мужчину

В городе Буча, что под Киевом, поезд смертельно травмировал местного жителя. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

30 октября, в 18:03 в Бучанское управление полиции Киевщины поступило сообщение от медиков о том, что под колесами поезда погиб мужчина.

Правоохранители предварительно установили, что электропоезд сообщением «Святошино» - «Немешаево» совершил наезд на 40-летнего мужчину, который находился на железнодорожных путях.

Машинист электропоезда применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать, к сожалению, не удалось. От полученных травм местный житель погиб на месте.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 УКУ).

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