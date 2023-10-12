На Киевщине грузовой поезд насмерть сбил человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Бучанском районе Киевской области 36-летний мужчина переходя пути, потерял равновесие и попал под поезд. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.
Детали
Правоохранители предварительно установили, что потерпевший совместно со знакомым в неустановленном месте переходили железнодорожные пути.
Отмечается, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Один из них потерял равновесие и упал на пути. Машинист грузового поезда применил сигналы и экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Напомним
Как сообщал УНН, в Фастовском районе Киевской области 38-летний мужчина попал под электропоезд. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение. Впрочем предотвратить трагедию не удалось - от полученных травм житель Фастовщины погиб на месте.