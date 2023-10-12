На Київщині чоловік загинув, потрапивши під потяг

Деталі

Як вказано, інцидент стався 11 жовтня близько 4-ї години.

Згідно з офіційною інформацією, машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування. Утім запобігти трагедії не вдалося - від отриманих травм житель Фастівщини загинув на місці.

Доповнення

«Поліція Київщини нагадує, що залізничний транспорт – зона підвищеної небезпеки. Будьте обережними на залізничних коліях, особливо у темну пору доби, а також використовуйте світловідбивні елементи на одязі. Бережіть себе!», – наголошується у повідомленні поліції.

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