На Київщині під час руху загорівся автомобіль

Деталі

Подія сталася близько 21 години, поблизу автозаправки. Як попередньо встановили працівники Бучанського управління поліції Київщини, автівка зайнялась під час руху. 52-річний водій самотужки ліквідував пожежу до приїзду ДСНС.

На щастя, обійшлось без потерпілих. Легковик зазнав ушкоджень. Нині встановлюються причини займання авто.

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Нагадаємо

Учора на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Варковичі, що на Рівненщині, сталася ДТП - легковик зіштовхнувся із авто поліції.