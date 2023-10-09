На Київщині під час руху загорівся автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Бучі Київської області під час руху загорілось авто «Chevrolet». Попередньо відомом, що потерпілих немає. Про це пише поліція Київщини, передає УНН.
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Подія сталася близько 21 години, поблизу автозаправки. Як попередньо встановили працівники Бучанського управління поліції Київщини, автівка зайнялась під час руху. 52-річний водій самотужки ліквідував пожежу до приїзду ДСНС.
На щастя, обійшлось без потерпілих. Легковик зазнав ушкоджень. Нині встановлюються причини займання авто.
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Нагадаємо
Учора на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Варковичі, що на Рівненщині, сталася ДТП - легковик зіштовхнувся із авто поліції.