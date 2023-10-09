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На Київщині під час руху загорівся автомобіль

На Київщині під час руху загорівся автомобіль

Київ • УНН

 • 632065 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Бучі Київської області під час руху загорілось авто «Chevrolet». Попередньо відомом, що потерпілих немає. Про це пише поліція Київщини, передає УНН.

Деталі 

Подія сталася близько 21 години, поблизу автозаправки. Як попередньо встановили працівники Бучанського управління поліції Київщини, автівка зайнялась під час руху. 52-річний водій самотужки ліквідував пожежу до приїзду ДСНС. 

На щастя, обійшлось без потерпілих. Легковик зазнав ушкоджень. Нині встановлюються причини займання авто. 

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Нагадаємо

Учора на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Варковичі, що на Рівненщині, сталася ДТП - легковик зіштовхнувся із авто поліції.

Українські Національні Новини

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