Автомобіль з кортежу прем'єра Польщі влітку спричинив ДТП в Україні - ЗМІ

Деталі

ДТП за участю автомобіля дипломатичного кортежу сталась 7 липня, напередодні річниці Волинської трагедії та під час неанонсованого візиту прем'єр-міністра. Машина врізалась в автомобіль, який чекав на узбіччі.

У пошкодженого автомобіля зім’яло передню частину, він злетів у кювет, а водій випав з автомобіля. В результаті він отримав численні травми, в тому числі переломи.

Зазначається, що у Польщі ніхто не повідомив про аварію, а польський уряд та посольство в Києві зберігали мовчання з цього приводу.

Як стало відомо, постраждалого 42-річного Олега Ліщука відвезли на лікування до Польщі. За словами українця, польські чиновники допомогли оформити документи щодо виїзду. Вони також організували поїздку для його дружини, для якої оплатили проживання в готелі. Далі фонд U-Work допоміг чоловіку з оплатою реабілітації. Але підтримку від польської держави він мав лише в перші дні, зазначає українець.

Доповнення

9 жовтня посольство Польщі в Україні відреагувало на статтю Wirtualna Polska. Там зазначили, що автомобіль, водій якого спричинив ДТП, не був у колоні прем’єр-міністра, а належав аташе з питань оборони. Його співробітник, найімовірніше, знепритомнів за кермом.