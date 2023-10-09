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Автомобіль з кортежу прем'єра Польщі влітку спричинив ДТП в Україні - ЗМІ

Автомобіль з кортежу прем'єра Польщі влітку спричинив ДТП в Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 520643 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Один із автомобілів дипломатичного кортежу прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького спричинив ДТП на Тернопільщині, під час якої травмувався українець. Про це пише видання Wirtualna Polska, яке отримало у своє розпорядження неопубліковані документи щодо аварії польських дипломатів в Україні, пише УНН.

Деталі

ДТП за участю автомобіля дипломатичного кортежу сталась 7 липня, напередодні річниці Волинської трагедії та під час неанонсованого візиту прем'єр-міністра. Машина врізалась в автомобіль, який чекав на узбіччі.

У пошкодженого автомобіля зім’яло передню частину, він злетів у кювет, а водій випав з автомобіля. В результаті він отримав численні травми, в тому числі переломи.

Зазначається, що у Польщі ніхто не повідомив про аварію, а польський уряд та посольство в Києві зберігали мовчання з цього приводу.

Як стало відомо, постраждалого 42-річного Олега Ліщука відвезли на лікування до Польщі. За словами українця, польські чиновники допомогли оформити документи щодо виїзду. Вони також організували поїздку для його дружини, для якої оплатили проживання в готелі. Далі фонд U-Work допоміг чоловіку з оплатою реабілітації. Але підтримку від польської держави він мав лише в перші дні, зазначає українець. 

Доповнення

9 жовтня посольство Польщі в Україні відреагувало на статтю Wirtualna Polska. Там зазначили, що автомобіль, водій якого спричинив ДТП, не був у колоні прем’єр-міністра, а належав аташе з питань оборони. Його співробітник, найімовірніше, знепритомнів за кермом.

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