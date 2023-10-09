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Автомобиль из кортежа премьера Польши летом стал причиной ДТП в Украине - СМИ

Автомобиль из кортежа премьера Польши летом стал причиной ДТП в Украине - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Один из автомобилей дипломатического кортежа премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого вызвал ДТП на Тернопольщине, во время которого травмировался украинец. Об этом пишет издание Wirtualna Polska, которое получило в свое распоряжение неопубликованные документы по аварии польских дипломатов в Украине, пишет УНН.

Детали

ДТП с участием автомобиля дипломатического кортежа произошло 7 июля, накануне годовщины Волынской трагедии и во время неанонсированного визита премьер-министра. Машина врезалась в автомобиль, ожидавший на обочине.

У поврежденного автомобиля смяло переднюю часть, он слетел в кювет, а водитель выпал из автомобиля. В результате он получил многочисленные травмы, в том числе переломы.

Отмечается, что в Польше никто не сообщил об аварии, а польское правительство и посольство в Киеве хранили молчание по этому поводу.

Как стало известно, пострадавшего 42-летнего Олега Лищука отвезли на лечение в Польшу. По словам украинца, ему обещали операцию и реабилитацию. Польские чиновники помогли оформить документы по выезду. Они также организовали поездку для его жены, для которой оплатили проживание в гостинице. Там ему сделали операцию, а его жена получила оплаченный номер в гостинице. Далее фонд U-Work помог мужчине с оплатой реабилитации.  Но поддержку от польского государства он имел только в первые дни, утверрждает украинец. 

Дополнение

9 октября посольство Польши в Украине отреагировало на статью Wirtualna Polska. Там отметили, что автомобиль, водитель которого вызвал ДТП, не был в колонне премьер-министра, а принадлежал атташе по вопросам обороны. Его сотрудник, вероятнее всего, потерял сознание за рулем.

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