На Киевщине во время движения загорелся автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Буче Киевской области во время движения загорелось авто «Chevrolet». Предварительно известно, что пострадавших нет. Об этом пишет полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
Событие произошло около 21 часа, недалеко от автозаправки. Как предварительно установили работники Бучанского управления полиции Киевщины, автомобиль загорелся во время движения. 52-летний водитель самостоятельно ликвидировал пожар до приезда ГСЧС.
К счастью, обошлось без пострадавших. Легковушка получила повреждения. В настоящее время устанавливаются причины возгорания авто.
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Напомним
Вчера на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Варковичи, что на Ровенщине, произошло ДТП - легковушка столкнулась с авто полиции.