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У ДТП на Рівненщині травмувалися п’ятеро осіб, серед них поліцейські: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Учора на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Варковичі, що на Рівненщині, сталася ДТП - легковик зіштовхнувся із авто поліції. Про це повідомляє поліція Рівненщини, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці встановили, що 25-річний житель Львівщини, керуючи легковиком «Audi A6» із причепом, не врахував дорожню обстановку, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із службовим автомобілем патрульної поліції «Mitsubishi Outlender», який рухався із увімкненими проблисковими маячками синього та червоного кольору.

До лікарні із різними травмами доставили водія та пасажирів легковика «Audi» — 31-ти і 20-річного односельців кермувальника.

Їх із понівеченого авто деблокували рятувальники.

Постраждали також і поліцейські з екіпажу — 31-річний водій та 26-річний пасажир.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 286 КК України.

Усі обставини встановлюються у рамках кримінального провадження.

У кермувальників відібрані біологічні зразки.

Водій легковика на причепі перевозив свійську тварину — вона не постраждала.

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