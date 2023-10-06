В ДТП на Ровенщине травмировались пять человек, среди них полицейские: открыто производство

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Вчера на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Варковичи Ровенской области произошло ДТП - легковушка столкнулась с авто полиции. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

Детали

Правоохранители установили, что 25-летний житель Львовщины, управляя легковушкой «Audi A6» с прицепом, не учел дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем патрульной полиции «Mitsubishi Outlender», который двигался с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета.

В больницу с различными травмами доставили водителя и пассажиров легковушки «Audi» — 31-ти и 20-летнего односельчан водителя.

Их из искореженного авто деблокировали спасатели.

Пострадали также и полицейские из экипажа — 31-летний водитель и 26-летний пассажир.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи следственного управления внесли сведения в ЕРДР по части 1 статьи 286 УК Украины.

Все обстоятельства устанавливаются в рамках уголовного производства.

У водителей отобраны биологические образцы.

Водитель легковушки на прицепе перевозил домашнее животное — оно не пострадало.

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