В ДТП на Ровенщине травмировались пять человек, среди них полицейские: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Вчера на трассе «Киев-Чоп» вблизи села Варковичи Ровенской области произошло ДТП - легковушка столкнулась с авто полиции. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.
Детали
Правоохранители установили, что 25-летний житель Львовщины, управляя легковушкой «Audi A6» с прицепом, не учел дорожную обстановку, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем патрульной полиции «Mitsubishi Outlender», который двигался с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета.
В больницу с различными травмами доставили водителя и пассажиров легковушки «Audi» — 31-ти и 20-летнего односельчан водителя.
Их из искореженного авто деблокировали спасатели.
Пострадали также и полицейские из экипажа — 31-летний водитель и 26-летний пассажир.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи следственного управления внесли сведения в ЕРДР по части 1 статьи 286 УК Украины.
Все обстоятельства устанавливаются в рамках уголовного производства.
У водителей отобраны биологические образцы.
Водитель легковушки на прицепе перевозил домашнее животное — оно не пострадало.
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