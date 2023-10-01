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ДТП на Рівненщині: рятувальники деблокували два тіла з понівеченої автівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. ДТП із двома загиблими. На Рівненщині водій автівки “Chevrolet Tacuma” не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. Автівка спалахнула. Водій та пасажирка загинули на місці. Про жахливу ДТП розповіли у Нацполіції регіону, пише УНН.

Цитата

“Слідчо-оперативна група місцевої поліції та слідчий слідчого управління на місці події встановили, що водій автомобіля „Chevrolet Tacuma“, 53-річний житель Київщини, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де врізався в дерево. Від удару транспортний засіб загорівся”, — розповіли правоохоронці.

Деталі

ДТП сталось неподалік села Гранівка, колишнього Радивилівського району. Місцеві повідомили поліцію про авіатрощу пообіді.

За даними правоохоронців, унаслідок цієї ДТП загинули водій та його 50-річна дружина, яка їхала з ним. Рятувальники деблокували їхні тіла із понівеченої автівки за допомогою спеціального обладнання, а потім передали рештки працівникам поліції.

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За фактом ДТП порушили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України. На місці події продовжують працювати поліцейські.

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