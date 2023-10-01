ДТП на Рівненщині: рятувальники деблокували два тіла з понівеченої автівки

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“Слідчо-оперативна група місцевої поліції та слідчий слідчого управління на місці події встановили, що водій автомобіля „Chevrolet Tacuma“, 53-річний житель Київщини, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де врізався в дерево. Від удару транспортний засіб загорівся”, — розповіли правоохоронці.

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ДТП сталось неподалік села Гранівка, колишнього Радивилівського району. Місцеві повідомили поліцію про авіатрощу пообіді.

За даними правоохоронців, унаслідок цієї ДТП загинули водій та його 50-річна дружина, яка їхала з ним. Рятувальники деблокували їхні тіла із понівеченої автівки за допомогою спеціального обладнання, а потім передали рештки працівникам поліції.

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За фактом ДТП порушили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України. На місці події продовжують працювати поліцейські.