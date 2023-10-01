Конфлікт на блок-посту у Харкові: слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом погроз правоохоронцям

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“На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України”, — зазначили у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Деталі

За даними Нацполіції, у п’ятницю 29 вересня, близько 15:00, до правоохоронців, які несуть службу на одному з блок постів на виїзді з міста, під’їхали чотири позашляховики. З них вийшли невідомі чоловіки у військовій формі і почали погрожувати зброєю та вимагати припинити перевірки транспорту військових.

Люди у пікселі погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку.

Після короткої суперечки невідомі поїхали з місця інциденту.

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За даними ЗМІ на блок-пост приїхали справжні військові, які були незадоволені тим, що їх регулярно зупиняють та обшукують.

“Ми тренуємося щодня, щоб ви тут спокійно стояли, щоб ви перевіряли, щоб жодна ДРГ сюди не зайшла. Ви повинні нам допомагати, а не шукати серед нас ворогів”, — цитують чоловіка у формі, який погрожував поліцейським, українські ЗМІ.

Досудове розслідування триває. Ним займаються слідчі Харківського РУП № 2 під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

“На блокпостах поліція виконує свої функціональні обов’язки відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного часу для запобігання потрапляння в Харківську область незаконної зброї, наркотиків, вибухонебезпечних речовин. Сили оборони виборюють незалежність нашої держави у важких боях. Задача поліції — допомогти нашим воїнам відстояти нашу країну, забезпечити повагу до законодавства України. У нас не повинно бути недоторканих. Закликаємо усіх без винятку з повагою ставитися до законів України”, — нагадала про функції правоохоронців пресслужба поліції Харківської області.