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Намагалася з'їсти хабар: затримано посадовців МСЕК, які вимагали гроші у військового

Намагалася з'їсти хабар: затримано посадовців МСЕК, які вимагали гроші у військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні, як повідомляється, обіцяли оформити відповідні документи за 3,2 тис. дол.

За даними ДБР, гроші зловмисники отримували трьома траншами. Під час передачі останньої суми правоохоронці затримали у місті Турка «на гарячому» заступницю голови лікарсько-консультативної комісії.

"Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти 100 доларів. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили", - вказали у бюро.

Як повідомляється, затримані також інші учасники злочинної групи.

Під час обшуків за місцем роботи та у помешканнях фігурантів вилучені гроші та документи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дві тисячі доларів за непридатність до служби: на хабарі викрито начальника ТЦК

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