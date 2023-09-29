Пыталась съесть взятку: задержаны должностные лица МСЭК, которые требовали деньги у военного

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили преступную группу из числа должностных лиц Самборской межрайонной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Турковской городской больницы. Они требовали взятку у военнослужащего за установление второй группы инвалидности его отцу, что позволяло бы завершить службу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Председатель Самборской МСЭК, руководители врачебно-консультативной комиссии Турковской городской больницы, как сообщается, обещали оформить соответствующие документы за 3,2 тыс. долл.

По данным ГБР, деньги злоумышленники получали тремя траншами. Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка «с поличным» заместителя председателя врачебно-консультативной комиссии.

"Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а средства изъяли", - указали в бюро.

Как сообщается, задержаны также другие участники преступной группы.

Во время обысков по месту работы и в помещениях фигурантов изъяты деньги и документы.

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