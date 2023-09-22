Дві тисячі доларів за непридатність до служби: на хабарі викрито начальника ТЦК

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За даними слідства, на Прикарпатті начальник районного ТЦК за 2000 доларів США грошової винагороди забезпечив видачу для військовозобов’язаного документів про тимчасову непридатність до військової служби з відстрочкою та правом виїзду за кордон.

Правоохоронці задокументували та викрили злочинну діяльність посадовця, який отримав хабар через посередника.

Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади.

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