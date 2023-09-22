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Дві тисячі доларів за непридатність до служби: на хабарі викрито начальника ТЦК

Дві тисячі доларів за непридатність до служби: на хабарі викрито начальника ТЦК

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Прикарпатті правоохоронці на хабарі викрили начальника районного ТЦК. Посадовець за 2 тисячі доларів обіцяв уникнути мобілізації. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, на Прикарпатті начальник районного ТЦК за 2000 доларів США грошової винагороди забезпечив видачу для військовозобов’язаного документів про тимчасову непридатність до військової служби з відстрочкою та правом виїзду за кордон.

Правоохоронці задокументували та викрили злочинну діяльність посадовця, який отримав хабар через посередника.
Наразі йому обрано запобіжний захід та відсторонено від посади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР про порушення ТЦК: «відкрийте сайт ДБР, знайдіть можливість анонімно повідомити»

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