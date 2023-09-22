Две тысячи долларов за непригодность к службе: на взятке разоблачили начальника ТЦК
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. На Прикарпатье правоохранители на взятке разоблачили начальника районного ТЦК. Чиновник за 2 тысячи долларов обещал избежать мобилизации. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, на Прикарпатье начальник районного ТЦК за 2000 долларов США денежного вознаграждения обеспечил выдачу для военнообязанного документов о временной непригодности к военной службе с отсрочкой и правом выезда за границу.
Правоохранители задокументировали и разоблачили преступную деятельность чиновника, который получил взятку через посредника.
Сейчас ему избрана мера пресечения и отстранен от должности.
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