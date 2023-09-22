ДБР про порушення ТЦК: "відкрийте сайт ДБР, знайдіть можливість анонімно повідомити"

Цитата

"Щодо громадян, які знають, що в тому чи іншому ТЦК є порушення, я постійно наголошую, що є доступ до світової павутини. Відкрийте сайт ДБР, знайдіть можливість анонімно повідомити в ДБР, що є такі порушення», – зазначила радниця.

Деталі

Радниця з комунікацій зауважила, що повідомлення щодо можливих порушень повинні бути доповнені інформацією про реальні факти, а не бути звичайними голослівними заявами. За її словами, повідомлення, до яких будуть прикріплені докази правопорушень, значно пришвидшать процес викриття винних осіб.

Доповнення

На виконання рішення РНБО Державне бюро розслідувань спільно з іншими правоохоронними органами проводить низку процесуальних дій у Територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни.

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