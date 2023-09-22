ГБР о нарушениях ТЦК: "откройте сайт ГБР, найдите возможность анонимно сообщить"

Цитата

"Относительно граждан, которые знают, что в том или ином ТЦК есть нарушения, я постоянно подчеркиваю, что есть доступ к мировой паутине. Откройте сайт ГБР, найдите возможность анонимно сообщить в ГБР, что есть такие нарушения», – отметила советник.

Детали

Советник по коммуникациям отметила, что сообщения о возможных нарушениях должны быть дополнены информацией о реальных фактах, а не быть обычными голословными заявлениями. По ее словам, сообщения, к которым будут прикреплены доказательства правонарушений, значительно ускорят процесс разоблачения виновных лиц.

Дополнение

Во исполнение решения СНБО Государственное бюро расследований совместно с другими правоохранительными органами проводит ряд процессуальных действий в Территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях во многих регионах страны.

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