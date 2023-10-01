Конфликт на блок-посту в Харькове: следователи начали уголовное производство по факту угроз правоохранителям

КИЕВ. 1 октября. УНН. На одном из блокпостов в Харькове произошел конфликт между военными и полицейскими. Военные недовольны тем, что их регулярно останавливают и обыскивают на все постах приехали с оружием и угрожали копам. По факту этого события следователи Нацполиции возбудили уголовное производство, пишет УНН.