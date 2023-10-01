Конфликт на блок-посту в Харькове: следователи начали уголовное производство по факту угроз правоохранителям
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. На одном из блокпостов в Харькове произошел конфликт между военными и полицейскими. Военные недовольны тем, что их регулярно останавливают и обыскивают на все постах приехали с оружием и угрожали копам. По факту этого события следователи Нацполиции возбудили уголовное производство, пишет УНН.
Цитата
“На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление. В тот же день по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины”, — отметили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.
Детали
По данным Нацполиции, в пятницу 29 сентября, около 15:00, к правоохранителям, которые несут службу на одном из блокпостов на выезде из города, подъехали четыре внедорожника. Из них вышли неизвестные мужчины в военной форме и начали угрожать оружием и требовать прекратить проверки транспорта военных.
Люди в пикселе угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка.
После короткой перепалки неизвестные уехали с места инцидента.
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По данным СМИ на блок-пост приехали настоящие военные, которые были недовольны тем, что их регулярно останавливают и обыскивают.
“Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли, чтобы вы проверяли, чтобы ни одна ДРГ сюда не зашла. Вы должны нам помогать, а не искать среди нас врагов”, — цитируют мужчину в форме, который угрожал полицейским, украинские СМИ.
Досудебное расследование продолжается. Им занимаются следователи Харьковского РУП № 2 под процессуальным руководством военной прокуратуры.
“На блокпостах полиция выполняет свои функциональные обязанности в соответствии с действующим законодательством в условиях военного времени для предотвращения попадания в Харьковскую область незаконного оружия, наркотиков, взрывоопасных веществ. Силы обороны борются за независимость нашего государства в тяжелых боях. Задача полиции — помочь нашим воинам отстоять нашу страну, обеспечить уважение к законодательству Украины. У нас не должно быть неприкасаемых. Призываем всех без исключения с уважением относиться к законам Украины”, — напомнила о функциях правоохранителей пресс-служба полиции Харьковской области.