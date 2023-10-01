ДТП в Ровенской области: спасатели деблокировали два тела из искореженной машины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. ДТП с двумя погибшими. В Ровенской области водитель автомобиля “Chevrolet Tacuma” не справился с управлением и въехал в дерево. Машина загорелась. Водитель и пассажирка погибли на месте. Об ужасном ДТП рассказали в Нацполиции региона, пишет УНН.
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“Следственно-оперативная группа местной полиции и следователь следственного управления на месте происшествия установили, что водитель автомобиля „Chevrolet Tacuma“, 53-летний житель Киевщины, на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево. От удара транспортное средство загорелось”, — рассказали правоохранители.
Детали
ДТП произошло недалеко от села Грановка, бывшего Радивиловского района. Местные сообщили в полицию об авиакатастрофе после обеда.
По данным правоохранителей, в результате этого ДТП погибли водитель и его 50-летняя жена, которая ехала с ним. Спасатели деблокировали их тела из искореженного автомобиля с помощью специального оборудования, а затем передали останки сотрудникам полиции.
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По факту ДТП открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 УК Украины. На месте происшествия продолжают работать полицейские.