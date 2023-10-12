В Киевской области мужчина погиб, попав под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Фастовском районе Киевской области 38-летний мужчина попал под электропоезд, информирует пресс-служба полиции Киевской области, сообщает УНН.
Детали
Как указано, инцидент произошел 11 октября около 4 часов.
Согласно официальной информации, машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение. Впрочем предотвратить трагедию не удалось - от полученных травм житель Фастовщины погиб на месте.
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«Полиция Киевской области напоминает, что железнодорожный транспорт – зона повышенной опасности. Будьте осторожны на железнодорожных путях, особенно в темное время суток, а также используйте светоотражающие элементы на одежде. Берегите себя!» – отмечается в сообщении полиции.
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