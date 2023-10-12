На Київщині вантажний поїзд на смерть збив людину

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Правоохоронці попередньо встановили, що потерпілий спільно зі знайомим у невстановленому місці переходили залізничну колію.

Зазначається, що чоловіки були у стані алкогольного спʼяніння. Один із них втратив рівновагу і впав на колії. Машиніст вантажного потяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, не вдалося.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у Фастівському районі Київської області 38-річний чоловік потрапив під електропотяг. Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування. Утім запобігти трагедії не вдалося - від отриманих травм житель Фастівщини загинув на місці.