"Решимость ЕС защищать Украину будет только крепнуть": Боррель отреагировал на атаки рф на украинскую энергетику

Через два года после освобождения Бучи россия продолжает массированные атаки на украинское гражданское население и энергетическую инфраструктуру, но решимость ЕС защищать Украину будет только усиливаться, заявил в субботу Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Через два года после освобождения Бучи россия повторяет массированные атаки на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы подорвать экономику и устойчивость украинского народа. Решимость ЕС защищать Украину будет только крепнуть - написал глава дипломатии ЕС в соцсети X.

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