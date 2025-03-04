рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

российские войска увеличивают количество и наращивают эффективность дронов и ракет, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону. Об этом говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Исследователи Института изучения войны, проанализировав собранные данные, указывают на то, что российская армия продолжает совершенствовать свои ударные комплексы и использовать большее количество беспилотников "Шахед" и приманок, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны.

Отмечается, что заместитель начальника Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские силы запускают ракеты с нескольких различных направлений, а также от 150 до 200 беспилотников во время одной ночной серии ударов.

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Скибицкий отметил, что ранее российские силы запускали ракеты с одного направления и использовали в среднем от 20 до 30 беспилотников во время одной ночной серии ударов.

Генерал-майор сообщил, что российские войска поочередно запускают ракеты и беспилотники для того, чтобы перегрузить украинские системы противовоздушной обороны.

Скибицкий добавил, что российские силы начинают запускать беспилотники вечером, так что беспилотники достигают Украины около 23:00, и что удары продолжаются до утра.

По сообщениям ISW, российские войска начали запускать от 80 до 100 (или более) беспилотников "Шахед" и дронов-приманок в рамках крупных ударных пакетов в октябре и ноябре 2024 года, а в феврале 2025 года – от 100 до 200 (или более) беспилотников "Шахед" и дронов-приманок. Скорее всего, российские войска используют большое количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок для того, чтобы выявить и подавить украинскую противовоздушную оборону и мобильные огневые группы - сообщает Институт изучения войны.

Эксперты отмечают, что увеличение количества беспилотников в ночных российских атаках указывает на то, что россия, скорее всего, в настоящее время не сталкивается с внутренними ограничениями в производстве беспилотников "Шахед" или "приманок", а также с ограничениями в иранских комплектующих для производства "Шахедов".

Однако, добавляют в обзоре, остается непонятным, сможет ли россия произвести или получить достаточное количество компонентов, чтобы избежать ограничений в производстве беспилотников в долгосрочной перспективе.

Также, согласно проанализированным ISW данным, российское производство ракет существенно не увеличилось, но российские войска, похоже, придают приоритет производству вариантов ракет и беспилотников, которые являются более эффективными против украинской противовоздушной обороны.

Скибицкий заявил, что россия незначительно увеличила производство ракет в 1,2-1,5 раза в течение 2024 года и "перераспределяет" свои производственные мощности.

ISW ранее оценивал, что россия, вероятно, намерена и впредь наращивать производство и использование беспилотников "Шахед" и других вариантов после подписания российско-иранского Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в январе 2025 года - пишут аналитики ISW.

Ключевые выводы ISW за 3 марта:

По данным украинской военной разведки, в Украине и Курской области действуют около 620 000 российских солдат, что примерно на 40 000 больше, чем в конце 2024 года.

По сообщениям, российская власть превысила свои квоты на призыв в 2024 году и январе 2025 года, вероятно, частично из-за увеличения финансовых стимулов для новобранцев и усилия по вербованию в тюрьмах, которые являются нежизнеспособными в средне- и долгосрочной перспективе.

российские войска продолжают совершенствовать свои ударные комплексы и использовать большее количество беспилотников "Шахед" и дронов-приманок, пытаясь прорвать украинскую систему противовоздушной обороны.

По сообщениям, производство российских ракет не претерпело значительного увеличения, но российские войска, похоже, придают приоритет производству вариантов ракет и беспилотников, которые являются более эффективными против украинской противовоздушной обороны.

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