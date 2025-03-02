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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19303 просмотра

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В кремле довольны резким изменением внешней политики США

Киев • УНН

 • 33410 просмотра

Представитель Кремля Песков заявил о совпадении новых внешнеполитических конфигураций США с российским видением. По его словам, несмотря на нанесенный ущерб отношениям, политическая воля лидеров может быстро восстановить сотрудничество.

В кремле довольны резким изменением внешней политики США

Новые внешнеполитические конфигурации администрации США во многом совпадают с российскими, сообщил российским госСМИ представитель кремля Дмитрий Песков. он также объяснил, рассчитывают ли в рф на дальнейшее налаживание отношений с США: передает УНН.

Новая администрация (речь идет о США - ред.) стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением

- сказал он в комментарии для программы на канале гостелевидения рф.

По его словам, с одной стороны - странам придется пройти долгий путь, через "огромный вред комплекса двусторонних отношений". Но, по словам чиновника, "политическая воля" лидеров РФ и США, может позволить "этот путь пройти быстро и успешно".

Напомним,

россия предложила США возобновить прямое авиасообщение.

Кир Стармер призвал Зеленского возобновить переговоры с Трампом после их острого спора в Овальном кабинете.

Майк Волц сообщил, что украинская делегация была расстроена после спора Зеленского с Трампом в Овальном кабинете. 

Экс-советник Трампа Джон Болтон рекомендует лидеру ХДС Фридриху Мерцу провести встречу с президентом США. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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