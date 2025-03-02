В кремле довольны резким изменением внешней политики США
Киев • УНН
Представитель Кремля Песков заявил о совпадении новых внешнеполитических конфигураций США с российским видением. По его словам, несмотря на нанесенный ущерб отношениям, политическая воля лидеров может быстро восстановить сотрудничество.
Новые внешнеполитические конфигурации администрации США во многом совпадают с российскими, сообщил российским госСМИ представитель кремля Дмитрий Песков. он также объяснил, рассчитывают ли в рф на дальнейшее налаживание отношений с США: передает УНН.
Новая администрация (речь идет о США - ред.) стремительно меняет все конфигурации внешнеполитические. Это во многом совпадает с нашим видением
По его словам, с одной стороны - странам придется пройти долгий путь, через "огромный вред комплекса двусторонних отношений". Но, по словам чиновника, "политическая воля" лидеров РФ и США, может позволить "этот путь пройти быстро и успешно".
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