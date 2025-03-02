Лідер німецького ХДС Мерц має шукати контактів з Трампом - колишній радник президента США
Київ • УНН
Екс-радник Трампа Джон Болтон рекомендує лідеру ХДС Фрідріху Мерцу провести зустріч з президентом США. Мерц має пояснити Трампу наслідки торгової війни з ЄС та обговорити економічні питання.
Екс-радник Трампа Болтон радить Мерцу, який, ймовірно, стане наступним канцлером Німеччини, знайти спільну мову з президентом Сполучених Штатів і пояснити президенту-республіканцю виклики торгової війни США з Європою.
Передає УНН із посиланням на Spiegel.
Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон рекомендує лідеру ХДС/ХСС Фрідріху Мерцу спробувати зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до того, як його оберуть канцлером.
Болтон зазначає, що Мерц міг би "швидко" відвідати Трампа, і у якості лідера провідної економічної сили Європи, та як людина, що має досвід роботи у Blackrock (одна з найбільших інвестиційних компаній світу, з штаб-квартирою в Нью-Йорку) міг би обговорити з президентом США питання економіки, - у контексті торгового протистояння, зокрема.
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Економіка може стати надзвичайно чутливою темою для Трампа перед проміжними виборами 2026 року. Мерц повинен випрямити спину і говорити прямо, коли зустрінеться з Трампом. Він міг би сказати: "Я лідер ХДС і буду керувати провідною економічною силою Європи.
На думку екс-радника президента США, Трамп не лише припускається "катастрофічних помилок" у відносинах з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент США також досі не зрозумів, що запланована ним торгова війна з ЄС призведе до подальшого зростання цін у США. Можливо, Мерц зможе йому це пояснити
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