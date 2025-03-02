Лідер німецького ХДС Мерц має шукати контактів з Трампом - колишній радник президента США

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36345 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 60679 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62417 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66467 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77813 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61669 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59527 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127724 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82986 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232958 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13699 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16781 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11414 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 10911 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26532 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96056 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127718 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232952 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408715 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400272 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16918 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23886 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24699 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26589 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76917 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Лідер німецького ХДС Мерц має шукати контактів з Трампом - колишній радник президента США

Київ • УНН

 • 32547 перегляди

Екс-радник Трампа Джон Болтон рекомендує лідеру ХДС Фрідріху Мерцу провести зустріч з президентом США. Мерц має пояснити Трампу наслідки торгової війни з ЄС та обговорити економічні питання.

Лідер німецького ХДС Мерц має шукати контактів з Трампом - колишній радник президента США

Екс-радник Трампа Болтон радить Мерцу, який, ймовірно, стане наступним канцлером Німеччини, знайти спільну мову з президентом Сполучених Штатів і пояснити президенту-республіканцю виклики торгової війни США з Європою.

Передає УНН із посиланням на Spiegel.

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон рекомендує лідеру ХДС/ХСС Фрідріху Мерцу спробувати зустрітися з президентом США Дональдом Трампом до того, як його оберуть канцлером.

Болтон зазначає, що Мерц міг би "швидко" відвідати Трампа, і у якості лідера провідної економічної сили Європи, та як людина, що має досвід роботи у Blackrock (одна з найбільших інвестиційних компаній світу, з штаб-квартирою в Нью-Йорку) міг би обговорити з президентом США питання економіки, - у контексті торгового протистояння, зокрема.

Канада заявила, що тарифи США на сталь і алюміній "абсолютно невиправдані"11.02.25, 09:45 • 23766 переглядiв

Економіка може стати надзвичайно чутливою темою для Трампа перед проміжними виборами 2026 року. Мерц повинен випрямити спину і говорити прямо, коли зустрінеться з Трампом. Він міг би сказати: "Я лідер ХДС і буду керувати провідною економічною силою Європи. 

- зазначив Болтон.

На думку екс-радника президента США, Трамп не лише припускається "катастрофічних помилок" у відносинах з президентом України Володимиром Зеленським. 

Президент США також досі не зрозумів, що запланована ним торгова війна з ЄС призведе до подальшого зростання цін у США. Можливо, Мерц зможе йому це пояснити

- вважає екс-радник Трампа. 

Нагадаємо

Президент Франції Макрон заявив про плани ЄС ввести "взаємні тарифи" на сталь і алюміній у відповідь на 25% мита США. Франція та ЄС наголошують на необхідності захисту своїх економічних інтересів.

Китай попередив про жорстку відповідь на нові мита Трампа28.02.25, 21:10 • 28667 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
BlackRock
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Еммануель Макрон
Франція
Німеччина
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93