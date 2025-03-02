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Лидер немецкого ХДС Мерц должен искать контакты с Трампом - бывший советник президента США

Киев • УНН

 • 32544 просмотра

Экс-советник Трампа Джон Болтон рекомендует лидеру ХДС Фридриху Мерцу провести встречу с президентом США. Мерц должен объяснить Трампу последствия торговой войны с ЕС и обсудить экономические вопросы.

Лидер немецкого ХДС Мерц должен искать контакты с Трампом - бывший советник президента США

Экс-советник Трампа Болтон советует Мерцу, который, вероятно, станет следующим канцлером Германии, найти общий язык с президентом Соединенных Штатов и объяснить президенту-республиканцу вызовы торговой войны США с Европой.

Передает УНН со ссылкой на Spiegel.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рекомендует лидеру ХДС/ХСС Фридриху Мерцу попытаться встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как его изберут канцлером.

Болтон отмечает, что Мерц мог бы "быстро" посетить Трампа, и в качестве лидера ведущей экономической силы Европы, и как человек, имеющий опыт работы в Blackrock (одна из крупнейших инвестиционных компаний мира, с штаб-квартирой в Нью-Йорке) мог бы обсудить с президентом США вопросы экономики, - в контексте торгового противостояния, в частности.

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Экономика может стать чрезвычайно чувствительной темой для Трампа перед промежуточными выборами 2026 года. Мерц должен выпрямить спину и говорить прямо, когда встретится с Трампом. Он мог бы сказать: "Я лидер ХДС и буду руководить ведущей экономической силой Европы. 

- отметил Болтон.

По мнению экс-советника президента США, Трамп не только допускает "катастрофические ошибки" в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Президент США также до сих пор не понял, что запланированная им торговая война с ЕС приведет к дальнейшему росту цен в США. "Возможно, Мерц сможет ему это объяснить".

- считает екс-советник Трампа.

Напомним,

Президент Франции Макрон заявил о планах ЕС ввести "взаимные тарифы" на сталь и алюминий в ответ на 25% пошлины США. Франция и ЕС подчеркивают необходимость защиты своих экономических интересов.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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