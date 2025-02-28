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Китай предупредил о жестком ответе на новые пошлины Трампа

Киев • УНН

 • 28667 просмотра

Китай пообещал принять все необходимые меры в ответ на новые 10% пошлины от США, которые вступят в силу 4 марта. Трамп объясняет тарифы борьбой с наркотрафиком из Китая.

Китай предупредил о жестком ответе на новые пошлины Трампа

Китай предупредил, что жестко ответит на новые торговые угрозы президента США Дональда Трампа после того, как он обнародовал тарифы на китайский импорт. Это повышает риск эскалации напряженности между странами.

Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Если США будут настаивать на своем, Китай примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов

- заявил в пятницу, 28 февраля, представитель Министерства торговли Китая.

Реакция Пекина появилась через несколько часов после того, как Трамп объявил, что дополнительные 10% пошлины вступят в силу 4 марта, ссылаясь на вероятную роль Китая в поставках североамериканских наркотиков в США.

Новые пошлины следуют за предыдущей 10% пошлиной, введенной ранее.

Трамп, возможно, испытывает судьбу

- сказала главный экономист по Азии в Bloomberg Economics Чанг Шу. 

Она написала в заметке, что риск заключается в том, что сдержанность Китая «может смениться на более жесткую ответную позицию - и гораздо более разрушительную торговую войну».

Напомним,

Ранее Трамп объявил, что новые тарифы на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и дополнительные 10% пошлины на китайские товары вступят в силу 4 марта.

Трамп объяснил свое решение тем, что ситуация с вывозом наркотиков остается серьезной, и отметил, что его администрация не удовлетворена темпами борьбы.

Согласно данным, из-за высокого уровня фентанила, прибывающего из Китая, и других наркотических средств, в США ежегодно умирают тысячи людей. 

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