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Трамп вводить нові тарифи на імпорт з Мексики, Канади та Китаю через наркотики

Київ • УНН

 • 29269 перегляди

США запроваджує додаткові мита на імпорт з Мексики, Канади (25%) та Китаю (10%) через проблему з фентанілом. Нові тарифи набудуть чинності 4 березня на тлі кризи, яка у 2023 році забрала понад 72 тисячі життів.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що нові тарифи на імпорт з Мексики та Канади у розмірі 25% та додаткові 10% мита на китайські товари набудуть чинності 4 березня. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ці заходи запроваджуються на тлі серйозних проблем зі смертельними наркотиками, зокрема фентанілом, який продовжує надходити до США з цих країн. Трамп пояснив своє рішення тим, що ситуація із вивезенням наркотиків залишається неприпустимо серйозною, і зазначив, що його адміністрація не задоволена темпами боротьби з цією проблемою.

Згідно з даними, через високий рівень фентанілу, що прибуває з Китаю, та інших наркотичних засобів, США продовжують стикатися з кризою, яка забирає життя тисяч людей щороку.

За інформацією Центру з контролю за захворюваннями, у 2023 році від синтетичних опіоїдів, переважно фентанілу, загинуло понад 72 тисячі осіб.

Трамп також зазначив, що хоча в цілому між США Мексикою, Канадою та Китаєм ведуться переговори щодо вирішення питань, пов'язаних з наркотиками, він не бачить достатнього прогресу у запобіганні постачанню фентанілу через кордони. Він також заявив, що дискусії щодо цього продовжуються, але терміни, поставлені його адміністрацією, є невідкладними.

Незважаючи на зменшення обсягів вилученого фентанілу на південно-західному кордоні в січні 2025 року, що на 50% менше, ніж у попередньому році, загроза від цього смертельного наркотика залишається серйозною, вважають представники Білого дому.

Трюдо: США призупиняють тарифи на канадський імпорт04.02.25, 00:12 • 85443 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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