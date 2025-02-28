Трамп вводит новые тарифы на импорт из Мексики, Канады и Китая из-за наркотиков

Президент США Дональд Трамп объявил, что новые тарифы на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и дополнительные 10% пошлины на китайские товары вступят в силу 4 марта. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Эти меры вводятся на фоне серьезных проблем со смертельными наркотиками, в частности фентанилом, который продолжает поступать в США из этих стран. Трамп объяснил свое решение тем, что ситуация с вывозом наркотиков остается недопустимо серьезной, и отметил, что его администрация не удовлетворена темпами борьбы с этой проблемой.

Согласно данным, из-за высокого уровня фентанила, прибывающего из Китая, и других наркотических средств, США продолжают сталкиваться с кризисом, который уносит жизни тысяч людей каждый год.

По информации Центра по контролю за заболеваниями, в 2023 году от синтетических опиоидов, преимущественно фентанила, погибло более 72 тысяч человек.

Трамп также отметил, что хотя в целом между США, Мексикой, Канадой и Китаем ведутся переговоры по решению вопросов, связанных с наркотиками, он не видит достаточного прогресса в предотвращении поставок фентанила через границы. Он также заявил, что дискуссии по этому поводу продолжаются, но сроки, поставленные его администрацией, являются неотложными.

Несмотря на уменьшение объемов изъятого фентанила на юго-западной границе в январе 2025 года, что на 50% меньше, чем в предыдущем году, угроза от этого смертельного наркотика остается серьезной, считают представители Белого дома.

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