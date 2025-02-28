Трамп вводит новые тарифы на импорт из Мексики, Канады и Китая из-за наркотиков

ukenru
Британия готова отправить войска в Украину - Стармер
21:13 • 24720 просмотра

Британия готова отправить войска в Украину - Стармер

Трамп продлил на год действие санкций против россии
17:54 • 65431 просмотра

Трамп продлил на год действие санкций против россии

Эксклюзив
Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился
27 февраля, 13:35 • 101168 просмотра

Вывоз украинских детей в беларусь: эксперт объяснила, почему этот процесс приостановился

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты
27 февраля, 13:15 • 119764 просмотра

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Эксклюзив
"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов
27 февраля, 11:16 • 108771 просмотра

"Депутаты не понимают последствий": Южанина о законопроекте Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
27 февраля, 09:18 • 152708 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
27 февраля, 07:59 • 120823 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 136116 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 134086 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 127770 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика

Новые санкции США против танкерного флота рф: сколько потеряет российская экономика

27 февраля, 13:53 • 22564 просмотра
Зеленский встретился с премьером Ирландии - СМИ

Зеленский встретился с премьером Ирландии - СМИ

27 февраля, 13:54 • 29719 просмотра
В Стамбуле завершились 6,5-часовые переговоры между США и рф

В Стамбуле завершились 6,5-часовые переговоры между США и рф

27 февраля, 13:57 • 27423 просмотра
Папа Римский опроверг слухи о своем критическом состоянии и отставке

Папа Римский опроверг слухи о своем критическом состоянии и отставке

27 февраля, 15:36 • 34658 просмотра
Трамп объявил о введении пошлин на Канаду, Мексику и дополнительные сборы на Китай

Трамп объявил о введении пошлин на Канаду, Мексику и дополнительные сборы на Китай

27 февраля, 17:08 • 27986 просмотра
публикации
Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

Лунный посевной календарь на март 2025: когда сажать овощи и фрукты

27 февраля, 13:15 • 119765 просмотра
Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

Компания, претендующая на управление ТРЦ "Гулливер", имеет налоговые долги на миллионы гривен

27 февраля, 11:50 • 122789 просмотра
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

27 февраля, 09:18 • 152709 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 195112 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 195403 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 124603 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 126794 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 156288 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 144105 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 127508 просмотра
Актуальное
Трамп вводит новые тарифы на импорт из Мексики, Канады и Китая из-за наркотиков

Трамп вводит новые тарифы на импорт из Мексики, Канады и Китая из-за наркотиков

Киев  •  УНН

 • 2346 просмотра

Read in English

США вводит дополнительные пошлины на импорт из Мексики, Канады (25%) и Китая (10%) из-за проблемы с фентанилом. Новые тарифы вступят в силу 4 марта на фоне кризиса, который в 2023 году унес более 72 тысяч жизней.

Президент США Дональд Трамп объявил, что новые тарифы на импорт из Мексики и Канады в размере 25% и дополнительные 10% пошлины на китайские товары вступят в силу 4 марта. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Эти меры вводятся на фоне серьезных проблем со смертельными наркотиками, в частности фентанилом, который продолжает поступать в США из этих стран. Трамп объяснил свое решение тем, что ситуация с вывозом наркотиков остается недопустимо серьезной, и отметил, что его администрация не удовлетворена темпами борьбы с этой проблемой.

Согласно данным, из-за высокого уровня фентанила, прибывающего из Китая, и других наркотических средств, США продолжают сталкиваться с кризисом, который уносит жизни тысяч людей каждый год.

По информации Центра по контролю за заболеваниями, в 2023 году от синтетических опиоидов, преимущественно фентанила, погибло более 72 тысяч человек.

Трамп также отметил, что хотя в целом между США, Мексикой, Канадой и Китаем ведутся переговоры по решению вопросов, связанных с наркотиками, он не видит достаточного прогресса в предотвращении поставок фентанила через границы. Он также заявил, что дискуссии по этому поводу продолжаются, но сроки, поставленные его администрацией, являются неотложными.

Несмотря на уменьшение объемов изъятого фентанила на юго-западной границе в январе 2025 года, что на 50% меньше, чем в предыдущем году, угроза от этого смертельного наркотика остается серьезной, считают представители Белого дома.

Трюдо: США приостанавливают тарифы на канадский импорт04.02.25, 00:12 • 85365 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
tsentri-po-kontrolyu-i-profilaktike-zabolevaniiЦентры по контролю и профилактике заболеваний
belii-domБелый дом
meksikaМексика
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы