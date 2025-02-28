Китай попередив про жорстку відповідь на нові мита Трампа
Київ • УНН
Китай пообіцяв вжити всіх необхідних заходів у відповідь на нові 10% мита від США, які набудуть чинності 4 березня. Трамп пояснює тарифи боротьбою з наркотрафіком з Китаю.
Китай попередив, що жорстко відповість на нові торговельні погрози президента США Дональда Трампа після того, як він оприлюднив тарифи на китайський імпорт. Це підвищує ризик ескалації напруженості між країнами.
Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів
Реакція Пекіна з'явилася через кілька годин після того, як Трамп оголосив, що додаткові 10% мита набудуть чинності 4 березня, посилаючись на ймовірну роль Китаю в постачанні північноамериканських наркотиків в США.
Нові мита слідують за попереднім 10% митом, запровадженим раніше.
Трамп, можливо, випробовує долю
Вона написала в замітці, що ризик полягає в тому, що стриманість Китаю "може змінитися на більш жорстку позицію у відповідь - і набагато більш руйнівну торговельну війну".
Нагадаємо
Раніше Трамп оголосив, що нові тарифи на імпорт з Мексики та Канади у розмірі 25% та додаткові 10% мита на китайські товари набудуть чинності 4 березня.
Трамп пояснив своє рішення тим, що ситуація із вивезенням наркотиків залишається серйозною, і зазначив, що його адміністрація не задоволена темпами боротьби.
Згідно з даними, через високий рівень фентанілу, що прибуває з Китаю, та інших наркотичних засобів, в США щороку помирають тисячі людей.