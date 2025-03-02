У кремлі задоволені різкою зміною зовнішньої політики США
Київ • УНН
Речник Кремля Пєсков заявив про збіг нових зовнішньополітичних конфігурацій США з російським баченням. За його словами, попри завдану шкоду відносинам, політична воля лідерів може швидко відновити співпрацю.
Нові зовнішньополітичні конфігурації адміністрації США багато в чому збігаються з російськими, повідомив російським держЗМІ речник кремля дмитро пєсков. він також пояснив, чи розраховують у рф на подальше налагодження стосунків зі США: передає УНН.
Нова адміністрація (ідетья про США - ред.) стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням
За його словами, з одного боку - країнам доведеться пройти довгий шлях, через "величезну шкоду комплексу двосторонніх відносин". Але, за словами посадовця, "політична воля" лідерів рф та США, може дозволити "цей шлях пройти швидко й успішно".
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