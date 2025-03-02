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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37788 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У кремлі задоволені різкою зміною зовнішньої політики США

Київ • УНН

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Речник Кремля Пєсков заявив про збіг нових зовнішньополітичних конфігурацій США з російським баченням. За його словами, попри завдану шкоду відносинам, політична воля лідерів може швидко відновити співпрацю.

У кремлі задоволені різкою зміною зовнішньої політики США

Нові зовнішньополітичні конфігурації адміністрації США багато в чому збігаються з російськими, повідомив російським держЗМІ речник кремля дмитро пєсков. він також пояснив, чи розраховують у рф на подальше налагодження стосунків зі США: передає УНН.

Нова адміністрація (ідетья про США - ред.) стрімко змінює всі конфігурації зовнішньополітичні. Це багато в чому збігається з нашим баченням

- сказав він у коментарі для програми на каналі держтелебачення рф.

За його словами, з одного боку - країнам доведеться пройти довгий шлях, через "величезну шкоду комплексу двосторонніх відносин". Але, за словами посадовця, "політична воля" лідерів рф та США, може дозволити "цей шлях пройти швидко й успішно".

Нагадаємо

росія запропонувала США відновити пряме авіасполучення.

Кір Стармер закликав Зеленського відновити переговори з Трампом після їхньої гострої суперечки в Овальному кабінеті.

Майк Волц повідомив, що українська делегація була засмучена після суперечки Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті. 

Екс-радник Трампа Джон Болтон рекомендує лідеру ХДС Фрідріху Мерцу провести зустріч з президентом США. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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