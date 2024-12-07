Spaces получила контракт Пентагона на расширение Starshield в Украине: почему это важно

Spaces получила контракт с Пентагоном на расширение доступа Украины к более безопасной, милитаризованной версии спутниковой сети Starlink, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно этим контрактам, 2500 терминалов Starlink, которые уже есть в Украине, получат доступ к Starshield - секретному и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. До этого только 500 терминалов были подключены к Starshield.

"В общей сложности 3000 терминалов предоставляются по двум контрактам", - говорится в заявлении Bloomberg News из офиса коммерческих спутников командования космических систем.

Целью этих контрактов является содействие подключению интернета в Украине, и будут предоставляться услуги до 2025 года.

Ранее неразглашенный контракт был заключен в августе, до того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах 2024 года. Тогда Джо Байден пытался усилить военную помощь Украине, из-за того, что ожидал давление Дональда Трампа на Зеленского, чтобы последний шел на переговоры с россией.

Стоимость нового контракта командование космических систем не раскрыло, но предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 терминалов составляло примерно 40 миллионов долларов.

Добавим

Будущая помощь США Украине и роль в ней SpaceX — неоднозначна. Из-за того, что Илон Маск стал ключевым советником Дональда Трампа, который пообещал как можно быстрее закончить российско-украинскую войну.

В 2022 году Илон Маск угрожал прекратить финансовую поддержку Starlink в Украине, заявив, что его компания не может нести расходы бесконченно. А еще он заявлял, что терминалы Starlink не предназначены для военного использования, и что не позволит развития событий, при котором начнется Третья мировая война.

Также, он предлагал мирное соглашение, согласно которому оккупированный Крым остался бы россии, и повторное проведение выборов в областях Украины, оккупированных россией.

Вскоре после президентских выборов США Маск присоединился к разговору между Трампом и Зеленским, подчеркнув свое влияние. По информации, Владимир Зеленский поблагодарил Маску за систему Starlink, которая поддерживала связь между Украиной с начала войны в феврале 2022 года.

Новый контракт был заключен в рамках программы космических сил "распространяющаяся низкая околоземная орбита", которая предусматривает использование услуг связи спутников, вращающихся на высоте от 160 до 1900 километров над землей.

Напомним

Три ведущие европейские космические компании планируют создать совместное предприятие для конкуренции со Starlink. Проект под кодовым названием "Bromo" предусматривает разработку нового супер-спутника.