Spaces получила контракт Пентагона на расширение Starshield в Украине: почему это важно

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 109747 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 117565 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 143167 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 128208 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 126356 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 128006 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 123319 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116624 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104127 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108925 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState

Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState

 • 59937 просмотра
Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

 • 43661 просмотра
Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

 • 22831 просмотра
Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

 • 56196 просмотра
В Запорожской области объявлен День траура

В Запорожской области объявлен День траура

 • 18892 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 109743 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 143164 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 117989 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 181263 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 173315 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

10:53 • 1429 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 58995 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 61227 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 71599 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 102455 просмотра
Актуальное
Spaces получила контракт Пентагона на расширение Starshield в Украине: почему это важно

Spaces получила контракт Пентагона на расширение Starshield в Украине: почему это важно

Киев  •  УНН

 • 5681 просмотра

Read in English

Пентагон заключил контракт со SpaceX на подключение 2500 терминалов Starlink в Украине к защищенной сети Starshield. Контракт будет действовать до 2025 года и обеспечит более безопасную военную связь.

Spaces получила контракт с Пентагоном на расширение доступа Украины к более безопасной, милитаризованной версии спутниковой сети Starlink, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно этим контрактам, 2500 терминалов Starlink, которые уже есть в Украине, получат доступ к Starshield - секретному и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. До этого только 500 терминалов были подключены к Starshield.   

"В общей сложности 3000 терминалов предоставляются по двум контрактам", - говорится в заявлении Bloomberg News из офиса коммерческих спутников командования космических систем. 

Целью этих контрактов является содействие подключению интернета в Украине, и будут предоставляться услуги до 2025 года.

Ранее неразглашенный контракт был заключен в августе, до того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах 2024 года. Тогда Джо Байден пытался усилить военную помощь Украине, из-за того, что ожидал давление Дональда Трампа на Зеленского, чтобы последний шел на переговоры с россией. 

Стоимость нового контракта командование космических систем не раскрыло, но предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 терминалов составляло примерно 40 миллионов долларов. 

Добавим

Будущая помощь США Украине и роль в ней SpaceX — неоднозначна. Из-за того, что Илон Маск стал ключевым советником Дональда Трампа, который пообещал как можно быстрее закончить российско-украинскую войну.

В 2022 году Илон Маск угрожал прекратить финансовую поддержку Starlink в Украине, заявив, что его компания не может нести расходы бесконченно. А еще он заявлял, что терминалы Starlink не предназначены для военного использования, и что не позволит развития событий, при котором начнется Третья мировая война. 

Также, он предлагал мирное соглашение, согласно которому оккупированный Крым остался бы россии, и повторное проведение выборов  в областях Украины, оккупированных россией. 

Вскоре после президентских выборов США Маск присоединился к разговору между Трампом и Зеленским, подчеркнув свое влияние. По информации, Владимир Зеленский поблагодарил Маску за систему Starlink, которая поддерживала связь между Украиной с начала войны в феврале 2022 года.

Новый контракт был заключен в рамках программы космических сил "распространяющаяся низкая околоземная орбита", которая предусматривает использование услуг связи спутников, вращающихся на высоте от 160 до 1900 километров над землей.

Напомним 

Три ведущие европейские космические компании планируют создать совместное предприятие для конкуренции со Starlink. Проект под кодовым названием "Bromo" предусматривает разработку нового супер-спутника.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаТехнологии
airbusAirbus
spacexSpaceX
pentagonПентагон
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина