Тысячи протестующих в Лондоне вышли в поддержку Украины: фотоподробности

ukenru
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время
22 февраля, 15:39 • 101565 просмотра

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов
22 февраля, 10:21 • 123030 просмотра

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля
22 февраля, 04:30 • 137925 просмотра

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
21 февраля, 12:05 • 134618 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
21 февраля, 11:50 • 138821 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
21 февраля, 10:57 • 135634 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 128337 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 113885 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 151059 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 106718 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США хотят получить от Украины больше ресурсов, чем предоставили военной помощи - СМИ

США хотят получить от Украины больше ресурсов, чем предоставили военной помощи - СМИ

22 февраля, 15:50 • 40095 просмотра
В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

В Польше отреагировали на якобы угрозу США отключить Starlink для Украины

22 февраля, 16:17 • 72415 просмотра
США выдвигают более жесткие требования в пересмотренном соглашении с Украиной: СМИ раскрыли детали

США выдвигают более жесткие требования в пересмотренном соглашении с Украиной: СМИ раскрыли детали

22 февраля, 16:45 • 38957 просмотра
Трамп призывает Маска к более радикальным сокращениям в правительстве США

Трамп призывает Маска к более радикальным сокращениям в правительстве США

22 февраля, 17:14 • 25584 просмотра
В Киеве водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

В Киеве водитель устроил стрельбу во время дорожного конфликта

22 февраля, 17:28 • 35181 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 123027 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 137923 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 130705 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 153582 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 151059 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 101565 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 110310 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 122246 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 161330 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 134998 просмотра
Актуальное
Тысячи протестующих в Лондоне вышли в поддержку Украины: фотоподробности

Тысячи протестующих в Лондоне вышли в поддержку Украины: фотоподробности

Киев  •  УНН

 • 6453 просмотра

Read in English

Возле российского посольства в Лондоне собрались тысячи демонстрантов для поддержки Украины. Акция состоялась накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения рф, 67% британцев поддерживают победу Украины.

Тысячи протестующих собрались возле российского посольства в Лондоне, чтобы поддержать Украину на фоне роста напряженности между США и Украиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Daily Mail.

Детали

Отмечается, что в субботу, 22 февраля тысячи демонстрантов вышли на улицы Лондона, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Остановите Россию, остановите войну" и „Россия - террористическая страна". Другие демонстранты держали плакаты с надписью "Оккупация - это не мир! Не предайте Украину!" и "Трамп, Маск и путин отрицают правду

- скандировали участники акции протеста.

Как пишет издание, это произошло на фоне того, что в понедельник начнется четвертый год смертоносного конфликта, спровоцированного полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля 2022 года.

ImageImageImageImageImage

По информации Daily Mail, за последнюю неделю напряженность возросла, "поскольку президент Зеленский встретился с официальными лицами США, чтобы попытаться определить путь к миру".

Я не украинец, но я осознаю большую опасность, в которой они находятся. Мы не можем их бросить, Великобритания обязана выступить на стороне Украины

- сказал Мартин Винсент, участник митинга.

Издание сообщает, что британская общественная поддержка Украины остается сильной - 67% опрошенных говорят, что они хотят, чтобы Украина выиграла войну.

Напомним

В Бостоне около 1000 человек провели снежный марш при минусовой температуре. Протестующие во Флориде и Калифорнии выступили против политики Трампа и назначения Маска главой DOGE.

"Угроза здоровью нации": в США несколько сотен федеральных служащих вышли на митинг против своего увольнения20.02.25, 09:27 • 20432 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаполитикаНовости Мира
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
londonЛондон

Обратиться по вопросам размещения рекламы