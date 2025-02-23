Тысячи протестующих в Лондоне вышли в поддержку Украины: фотоподробности

Тысячи протестующих собрались возле российского посольства в Лондоне, чтобы поддержать Украину на фоне роста напряженности между США и Украиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Daily Mail.

Детали

Отмечается, что в субботу, 22 февраля тысячи демонстрантов вышли на улицы Лондона, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Остановите Россию, остановите войну" и „Россия - террористическая страна". Другие демонстранты держали плакаты с надписью "Оккупация - это не мир! Не предайте Украину!" и "Трамп, Маск и путин отрицают правду - скандировали участники акции протеста.

Как пишет издание, это произошло на фоне того, что в понедельник начнется четвертый год смертоносного конфликта, спровоцированного полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля 2022 года.

По информации Daily Mail, за последнюю неделю напряженность возросла, "поскольку президент Зеленский встретился с официальными лицами США, чтобы попытаться определить путь к миру".

Я не украинец, но я осознаю большую опасность, в которой они находятся. Мы не можем их бросить, Великобритания обязана выступить на стороне Украины - сказал Мартин Винсент, участник митинга.

Издание сообщает, что британская общественная поддержка Украины остается сильной - 67% опрошенных говорят, что они хотят, чтобы Украина выиграла войну.

Напомним

В Бостоне около 1000 человек провели снежный марш при минусовой температуре. Протестующие во Флориде и Калифорнии выступили против политики Трампа и назначения Маска главой DOGE.

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