Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
Киев • УНН
США приказали британским спецслужбам прекратить делиться разведданными с Украиной в рамках отзыва поддержки. Запрет касается всех разведывательных агентств и военных подразделений Великобритании.
Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной военными разведывательными данными США, сообщило Daily Mail 4 марта поздно вечером, пишет УНН.
Детали
"Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной в рамках отзыва поддержки для Владимира Зеленского", - пишет издание.
"В дополнение к ракетам и боеприпасам все британские разведывательные агентства и военные подразделения также получили приказ, который прямо запрещает делиться разведданными США, ранее известными как "Rel UKR" - сокращение от "Releasable to Ukraine", - уточняется в публикации.
С начала войны три года назад Великобритания и другие западные партнеры по безопасности, как отмечается, делились такими данными с Украиной.
Сообщается, что "Mail стало известно, что Соединенные Штаты сняли гриф секретности топ-уровня в ожидании дальнейшего сообщения".
"Запрет касается таких организаций, как GCHQ Великобритании, разведывательных агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны", - пишет издание.
Напоминаем
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил о решении приостановить предоставление международной помощи, однако официально не объявлял о приостановке военной поддержки Украины.
Перед этим американские медиа со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине.