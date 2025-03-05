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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Киев • УНН

 • 110708 просмотра

США приказали британским спецслужбам прекратить делиться разведданными с Украиной в рамках отзыва поддержки. Запрет касается всех разведывательных агентств и военных подразделений Великобритании.

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной военными разведывательными данными США, сообщило Daily Mail 4 марта поздно вечером, пишет УНН.

Детали

"Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной в рамках отзыва поддержки для Владимира Зеленского", - пишет издание.

"В дополнение к ракетам и боеприпасам все британские разведывательные агентства и военные подразделения также получили приказ, который прямо запрещает делиться разведданными США, ранее известными как "Rel UKR" - сокращение от "Releasable to Ukraine", - уточняется в публикации.

С начала войны три года назад Великобритания и другие западные партнеры по безопасности, как отмечается, делились такими данными с Украиной.

Сообщается, что "Mail стало известно, что Соединенные Штаты сняли гриф секретности топ-уровня в ожидании дальнейшего сообщения".

"Запрет касается таких организаций, как GCHQ Великобритании, разведывательных агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны", - пишет издание.

Напоминаем

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе заявил о решении приостановить предоставление международной помощи, однако официально не объявлял о приостановке военной поддержки Украины.

Перед этим американские медиа со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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