Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Приостановка со стороны США обмена разведданными повредит способности Украины продвигаться и защищаться на поле боя, а также ухудшит ситуацию с защитой гражданского населения от российских ударов. Такого вывода достигли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем обзоре, передает УНН.

Детали

Западные и украинские чиновники отметили, что приостановка обмена разведданными со стороны США имеет последствия на поле боя.

Издание Time сообщило 8 марта, что пятеро высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных заявили, что приостановка предоставления разведывательных данных США Украине помогла российским войскам продвинуться на поле боя - сообщает Институт изучения войны.

Отмечается, что неназванный офицер сообщил изданию Time, что приостановка лишила украинские войска возможности использовать "некоторые из лучших систем вооружений".

Умеров о паузе в обмене разведданными с США: Киев работает над альтернативами

Источник в украинском правительстве заявил, что приостановка больше всего повлияла на украинские операции в Курской области, и что украинские силы потеряли способность обнаруживать российские самолеты, приближающиеся к Украине, что ставит под угрозу возможность предупреждать гражданское население и военнослужащих о предстоящих российских ударах.

ISW не может самостоятельно проверить заявления о последствиях приостановки обмена разведывательной информацией между США и Украиной на местах. Тем не менее, по оценкам ISW, полное прекращение обмена разведывательной информацией с США повредит способности Украины использовать удары большой дальности для эффективности на поле боя и защиты от российских наступательных операций, а также позволит российским войскам интенсифицировать свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских граждан и на развитие оборонно-промышленной базы Украины - пишут аналитики ISW.

Вместе с тем европейские государства продолжают прилагать усилия, чтобы расширить обмен разведывательной информацией с Украиной после приостановки сотрудничества с Соединенными Штатами.

Ключевые выводы ISW за 8 марта:

· Масштабы приостановки США обмена разведывательной информацией с Украиной остаются неясными.

· Западные и украинские чиновники отметили, что приостановка обмена разведывательной информацией со стороны США имеет последствия на поле боя.

· Европейские государства продолжают прилагать усилия, чтобы расширить обмен разведданными с Украиной после приостановки обмена разведданными со стороны США.

· российские войска усилили свою многовекторную кампанию по ликвидации остатков украинского группирования в Курской области 7 и 8 марта.

· российские войска, похоже, разрушают мосты в Курской области и вдоль международной границы, вероятно, как часть усилий, направленных на то, чтобы помешать отходу украинских войск из Курской области в Украину.

· Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны россии, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил о активизации российских усилий в Курской области 8 марта.

· Ночью с 7 на 8 марта и днем 8 марта российские войска осуществили серию ракетных ударов и ударов с беспилотников по тыловым и прилегающим к ним районам Украины, при этом украинские войска не сбили ни одной российской баллистической ракеты.

· кремль продолжает продвигать ложный нарратив о том, что страны-члены Европейского Союза и Украина стремятся к затягиванию и эскалации войны в Украине, чтобы отвлечь россию от собственной долгосрочной подготовки к войне с Западом.

· Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 марта, что глава Администрации Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палица примут участие в украинско-американских переговорах 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия.

. Украинские войска продвинулись под Торецком и Покровском, а российские войска продвинулись в Курской области, а также под Торецком и Покровском.

Напоминаем

В The New York Times сообщили о приостановке передачи разведывательных данных США Украине относительно предупреждения о ударах врага. Пауза также затронула информацию о нацеливании систем HIMARS.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности предоставлять Украине разведывательные данные. Это заявление прозвучало после того, как США приостановили обмен разведданными с Киевом.

Премьер Польши Дональд Туск предполагает, что приостановка обмена разведданными между США и Украиной может быть тактикой переговоров. Он верит в продолжение поддержки, но призывает ЕС развивать собственные возможности.

Премьер Швеции заявил, что не только США предоставляют Украине важные разведданные, но и другие страны. Это произошло после того, как США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

Великобритания не прекратит предоставлять разведывательные данные Украине после приостановки обмена со стороны США. Данные будут включать спутниковую разведку и аналитику для возможности нанесения ударов.

МИД Украины не комментирует приостановку передачи разведданных от США. Украина активно работает с европейскими партнерами над усилением военной поддержки.

Украина получала 80% разведданных от стран-союзников, преимущественно США - Politico