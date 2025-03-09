Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны
Киев • УНН
ISW: прекращение обмена разведданными США с Украиной ухудшит способность ВСУ защищаться и наносить удары. Европейские страны пытаются расширить разведывательную поддержку Украины после паузы со стороны США.
Приостановка со стороны США обмена разведданными повредит способности Украины продвигаться и защищаться на поле боя, а также ухудшит ситуацию с защитой гражданского населения от российских ударов. Такого вывода достигли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем обзоре, передает УНН.
Детали
Западные и украинские чиновники отметили, что приостановка обмена разведданными со стороны США имеет последствия на поле боя.
Издание Time сообщило 8 марта, что пятеро высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных заявили, что приостановка предоставления разведывательных данных США Украине помогла российским войскам продвинуться на поле боя
Отмечается, что неназванный офицер сообщил изданию Time, что приостановка лишила украинские войска возможности использовать "некоторые из лучших систем вооружений".
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Источник в украинском правительстве заявил, что приостановка больше всего повлияла на украинские операции в Курской области, и что украинские силы потеряли способность обнаруживать российские самолеты, приближающиеся к Украине, что ставит под угрозу возможность предупреждать гражданское население и военнослужащих о предстоящих российских ударах.
ISW не может самостоятельно проверить заявления о последствиях приостановки обмена разведывательной информацией между США и Украиной на местах. Тем не менее, по оценкам ISW, полное прекращение обмена разведывательной информацией с США повредит способности Украины использовать удары большой дальности для эффективности на поле боя и защиты от российских наступательных операций, а также позволит российским войскам интенсифицировать свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских граждан и на развитие оборонно-промышленной базы Украины
Вместе с тем европейские государства продолжают прилагать усилия, чтобы расширить обмен разведывательной информацией с Украиной после приостановки сотрудничества с Соединенными Штатами.
Ключевые выводы ISW за 8 марта:
· Масштабы приостановки США обмена разведывательной информацией с Украиной остаются неясными.
· Западные и украинские чиновники отметили, что приостановка обмена разведывательной информацией со стороны США имеет последствия на поле боя.
· Европейские государства продолжают прилагать усилия, чтобы расширить обмен разведданными с Украиной после приостановки обмена разведданными со стороны США.
· российские войска усилили свою многовекторную кампанию по ликвидации остатков украинского группирования в Курской области 7 и 8 марта.
· российские войска, похоже, разрушают мосты в Курской области и вдоль международной границы, вероятно, как часть усилий, направленных на то, чтобы помешать отходу украинских войск из Курской области в Украину.
· Заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны россии, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил о активизации российских усилий в Курской области 8 марта.
· Ночью с 7 на 8 марта и днем 8 марта российские войска осуществили серию ракетных ударов и ударов с беспилотников по тыловым и прилегающим к ним районам Украины, при этом украинские войска не сбили ни одной российской баллистической ракеты.
· кремль продолжает продвигать ложный нарратив о том, что страны-члены Европейского Союза и Украина стремятся к затягиванию и эскалации войны в Украине, чтобы отвлечь россию от собственной долгосрочной подготовки к войне с Западом.
· Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 марта, что глава Администрации Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса Президента Украины полковник Павел Палица примут участие в украинско-американских переговорах 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия.
. Украинские войска продвинулись под Торецком и Покровском, а российские войска продвинулись в Курской области, а также под Торецком и Покровском.
Напоминаем
В The New York Times сообщили о приостановке передачи разведывательных данных США Украине относительно предупреждения о ударах врага. Пауза также затронула информацию о нацеливании систем HIMARS.
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности предоставлять Украине разведывательные данные. Это заявление прозвучало после того, как США приостановили обмен разведданными с Киевом.
Премьер Польши Дональд Туск предполагает, что приостановка обмена разведданными между США и Украиной может быть тактикой переговоров. Он верит в продолжение поддержки, но призывает ЕС развивать собственные возможности.
Премьер Швеции заявил, что не только США предоставляют Украине важные разведданные, но и другие страны. Это произошло после того, как США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной.
Великобритания не прекратит предоставлять разведывательные данные Украине после приостановки обмена со стороны США. Данные будут включать спутниковую разведку и аналитику для возможности нанесения ударов.
МИД Украины не комментирует приостановку передачи разведданных от США. Украина активно работает с европейскими партнерами над усилением военной поддержки.
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