Украина получала 80% разведданных от стран-союзников, преимущественно США - Politico

Украинские военные получали 80% разведданных от стран-союзников. Большая часть поступала от США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Politico сообщает, что человек в украинских Вооруженных силах, знакомый с ситуацией, сказал, что ВСУ все еще получают некоторые разведывательные данные от партнеров Киева на среду, но отказался сказать, от каких стран.

Человек, которому предоставили анонимность для обсуждения конфиденциальной военной информации, заявил Politico, что 80% разведданных Украины поступают из стран-союзников, преимущественно из США.

"Это неизбежно станет огромной неудачей для украинцев, я не думаю, что есть способ это отрицать", — сказал генеральный директор Istok Associates Limited, лондонской консалтинговой компании по вопросам разведки Нил Барнетт.

По его словам, британцы попытаются заполнить пробел.

"У нас есть пункты прослушивания в RAF Акротири, который является суверенным, у нас есть полеты Rivet Joint в этом районе. Но у нас, очевидно, нет всех возможностей, которые есть у американцев, и будут некоторые вещи, которые просто невозможно заменить", - заявил он.

Другой источник Politico сообщил, что Украина стала менее зависимой от американских систем вооружений, чем это было в начале войны. 40% оружия, которое она использует на передовой, изготовлено в Украине, – но все еще в значительной степени полагается на разведывательные возможности США, оружие большой дальности и противовоздушную оборону.

Пауза как в вооружении, так и в обмене разведданными может повлиять на усилия Украины достичь успехов на поле боя после того, как Киев начал контратаки на Донбассе и устроил недавние атаки на российские нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы. Это также может ограничить ранние предупреждения Украины о приближающихся воздушных атаках со стороны россии.

Контекст

5 марта журналист The Economist Оливер Керрол сообщил, что США днем обрывали ключевую разведывательную линию для уведомлений, в частности системы HIMARS не получают данные для наведения.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу с поставками оружия и разведданных Украине.

Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Джим Хаймс (Демократическая партия) призвал Белый дом немедленно прекратить паузу в обмене разведданными между США и Украиной.