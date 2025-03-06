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Україна отримувала 80% розвідданих від країн-союзників, переважно США - Politico

Київ • УНН

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Україна отримувала 80% розвідданих від країн-союзників, переважно від США. Призупинення обміну розвідданими може вплинути на контратаки ЗСУ та попередження про повітряні атаки.

Україна отримувала 80% розвідданих від країн-союзників, переважно США - Politico

Українські військові отримували 80% розвідданих від країн-союзників. Більша частина надходила від США. Про це Politico повідомляє з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Politico повідомляє, що людина в українських Збройних силах, яка знайома з ситуацією, сказала, що ЗСУ все ще отримують деякі розвідувальні дані від партнерів Києва станом на середу, але відмовилася сказати, від яких країн.

Людина, якій надали анонімність для обговорення конфіденційної військової інформації, заявила Politico, що 80% розвідданих України надходять із країн-союзників, переважно США.

"Це неминуче стане величезною невдачею для українців, я не думаю, що є спосіб заперечити це", — сказав генеральний директор Istok Associates Limited, лондонської консалтингової компанії з питань розвідки Ніл Барнетт.

За його словами, британці спробують заповнити прогалину.

"У нас є пункти прослуховування в RAF Акротірі, який є суверенним, у нас є польоти Rivet Joint у цьому районі. Але ми, очевидно, не маємо всіх можливостей, які є у американців, і будуть деякі речі, які просто неможливо замінити", - заявив він.

Інше джерело Politico повідомило, що Україна стала менш залежною від американських систем озброєнь, ніж це було на початку війни. 40% зброї, яку вона використовує на передовій, виготовлено в Україні, – але все ще значною мірою покладається на розвідувальні можливості США, зброю великої дальності та протиповітряну оборону.

Пауза як у озброєнні, так і в обміні розвідданими може вплинути на зусилля України досягти успіхів на полі бою після того, як Київ почав контратаки на Донбасі та влаштував нещодавні атаки на російські нафто- та газопереробні заводи. Це також може обмежити ранні попередження України про наближення повітряних атак з боку росії.

Контекст

5 березня журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, що США вдень обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень, зокрема системи HIMARS не отримують дані для націлювання.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні.

Члена Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, конгресмен Джим Хаймс (Демократична партія) закликав Білий дім негайно припинити паузу в обміні розвідданими між США та Україною.

Анна Мурашко

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