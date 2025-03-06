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Умеров о паузе в обмене разведданными с США: Киев работает над альтернативами

Киев • УНН

 • 16423 просмотра

Министр обороны Умеров заявил, что Украина еще не получила информацию о ограничении доступа к разведданным США. Киев работает над альтернативными источниками данных, в частности с Германией.

Умеров о паузе в обмене разведданными с США: Киев работает над альтернативами

Украина еще не получила информацию о том, каким образом будет ограничен доступ США к разведданным, но Киев работает над альтернативами. Об этом министр обороны Рустем Умеров во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, передает УНН.

Что касается обмена разведданными, мы еще не получили информацию о том, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные также от Германии 

- заявил Умеров.

Украина получала 80% разведданных от стран-союзников, преимущественно США - Politico06.03.25, 12:34 • 15271 просмотр

Контекст

5 марта журналист The Economist Оливер Керрол сообщил, что США днем обрывали ключевую разведывательную линию для уведомлений, в частности системы HIMARS не получают данные для нацеливания.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу с поставками оружия и разведданных Украине.

Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен Джим Хаймс (Демократическая партия) призвал Белый дом немедленно прекратить паузу в обмене разведданными между США и Украиной.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал ограничения разведданных США для Украины, указав, что не только Соединенные Штаты предоставляют Украине важные разведывательные данные, но и многие другие страны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Джим Хаймс
Рустем Умєров
Джон Ратклифф
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Борис Писториус
Германия
Соединенные Штаты
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