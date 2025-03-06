Умеров о паузе в обмене разведданными с США: Киев работает над альтернативами
Киев • УНН
Министр обороны Умеров заявил, что Украина еще не получила информацию о ограничении доступа к разведданным США. Киев работает над альтернативными источниками данных, в частности с Германией.
Украина еще не получила информацию о том, каким образом будет ограничен доступ США к разведданным, но Киев работает над альтернативами. Об этом министр обороны Рустем Умеров во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине, передает УНН.
Что касается обмена разведданными, мы еще не получили информацию о том, как это будет ограничено. Но мы уже работаем над альтернативами, и если это будет необходимо, то мы будем получать эти данные также от Германии
Украина получала 80% разведданных от стран-союзников, преимущественно США - Politico06.03.25, 12:34 • 15271 просмотр
Контекст
5 марта журналист The Economist Оливер Керрол сообщил, что США днем обрывали ключевую разведывательную линию для уведомлений, в частности системы HIMARS не получают данные для нацеливания.
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