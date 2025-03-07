Україна шукає альтернативи після припинення розвідданих від США - МЗС

Міністерство закордонних справ публічно не коментує припинення передачі Україні розвідувальних даних від США, але Україна працює з європейською стороною, щоб збільшити їхню військову підтримку. Про це під час брифінгу розповів речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.

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"Те, що стосується різних безпекових елементів, в тому числі розвідданих… ніколи ми такі речі не коментуємо публічно, тому що це чутливі безпекові речі, які не прийнято коментувати публічно. Можу сказати, що дійсно ми кілька вже кілька тижнів працюємо з європейською стороною, щоб збільшити їхню військову підтримку і, знову ж таки, самодостатність, тобто, всюди, де ми можемо покладатися на європейську військову допомогу... ми всюди будемо покладатися на неї безвідносно до будь-яких інших рішень", - сказав Тихий.

Нагадаємо

США пішли на заморозку з наданням розвідувальних даних Україні після рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги. Три офіційні особи підтвердили заморожування каналів розвідки між Вашингтоном та Києвом.

Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною військовими розвідувальними даними США.

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для України.