Украина ищет альтернативы после прекращения разведданных от США - МИД
Киев • УНН
МИД Украины не комментирует приостановку передачи разведданных от США. Украина активно работает с европейскими партнерами над усилением военной поддержки.
Министерство иностранных дел публично не комментирует прекращение передачи Украине разведывательных данных от США, но Украина работает с европейской стороной, чтобы увеличить их военную поддержку. Об этом во время брифинга рассказал спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.
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"Что касается различных элементов безопасности, в том числе разведданных… никогда мы такие вещи не комментируем публично, потому что это чувствительные вопросы безопасности, которые не принято комментировать публично. Могу сказать, что действительно мы уже несколько недель работаем с европейской стороной, чтобы увеличить их военную поддержку и, опять же, самодостаточность, то есть, везде, где мы можем полагаться на европейскую военную помощь... мы везде будем полагаться на нее независимо от любых других решений", - сказал Тихий.
Напоминаем
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