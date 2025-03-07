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Maxar припинив надавати супутникові знімки Україні через заборону США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18795 перегляди

Компанія Maxar Technologies відключила доступ до супутникових знімків для українських користувачів. Рішення прийнято за адміністративним запитом уряду США, який заборонив надавати розвідувальні дані Україні.

Maxar припинив надавати супутникові знімки Україні через заборону США - ЗМІ

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для України. Про це із посиланням на декількох користувачів комерційного сервісу повідомляє "Мілітарний", пише УНН.

Деталі

"Офіційне обґрунтування, що отримали користувачі від адміністрації Maxar "за адміністративним запитом". Фактично ж відключення стало наслідком заборони уряду Сполучених Штатів на надання Україні розвідувальних даних.

Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це стосується як урядових користувачів, так і приватних.

Нагадаємо

США пішли на заморозку з наданням розвідувальних даних Україні після рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги. Три офіційні особи підтвердили заморожування каналів розвідки між Вашингтоном та Києвом.

Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною військовими розвідувальними даними США.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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