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Maxar прекратил предоставлять спутниковые снимки Украине из-за запрета США - СМИ

Киев • УНН

 • 18794 просмотра

Компания Maxar Technologies отключила доступ к спутниковым снимкам для украинских пользователей. Решение принято по административному запросу правительства США, которое запретило предоставлять разведывательные данные Украине.

Maxar прекратил предоставлять спутниковые снимки Украине из-за запрета США - СМИ

Аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины. Об этом со ссылкой на нескольких пользователей коммерческого сервиса сообщает "Милиарный", пишет УНН.

Детали

"Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar "по административному запросу". Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных.

То есть администрация президента Дональда Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины

- говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается как правительственных пользователей, так и частных.

Напоминаем

США пошли на заморозку предоставления разведывательных данных Украине после решения администрации Трампа о приостановлении военной помощи. Три официальных лица подтвердили замораживание каналов разведки между Вашингтоном и Киевом.

Вашингтон запретил Великобритании делиться с Украиной военными разведывательными данными США.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф подтвердил паузу с поставками оружия и разведданных Украине. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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