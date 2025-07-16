Окупанти проводять примусову приховану мобілізацію студентів у Луганську - АТЕШ
Київ • УНН
У Луганську росіяни проводять приховану примусову мобілізацію, зосереджуючись на навчальних закладах. Студентів забирають силою, відправляючи на фронт без підготовки та належного спорядження.
За даними українського руху опору, у тимчасово окупованому Луганську росіяни і місцеві колаборанти проводять масштабну і приховану примусову мобілізацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Деталі
Особливу увагу окупанти приділяють навчальним закладам міста. Зокрема, йдеться про Луганський державний університет, Луганський педагогічний університет та Луганську академію внутрішніх справ. Туди заходять люди у російській військовій формі – під загрозою арешту змушують студентів підписувати контракти, або навіть без цього просто забирають силою і відправляють на пункти збору - нерідко без підготовки і мінімальних умов.
Батькам повідомляють, що їхні діти знаходяться або "на військових зборах", або "проходять практику", а насправді вони вже перебувають на лінії фронту - часто без бронезахисту і без елементарної медичної допомоги
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на рух "АТЕШ" повідомляв, що до окупованого Мелітополя Запорізької області зафіксовано прибуття живої сили, техніки та озброєння російської армії.