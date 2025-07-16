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Оккупанты проводят принудительную скрытую мобилизацию студентов в Луганске - АТЕШ

Киев • УНН

 • 488 просмотра

В Луганске россияне проводят скрытую принудительную мобилизацию, сосредотачиваясь на учебных заведениях. Студентов забирают силой, отправляя на фронт без подготовки и надлежащего снаряжения.

Оккупанты проводят принудительную скрытую мобилизацию студентов в Луганске - АТЕШ

По данным украинского движения сопротивления, во временно оккупированном Луганске россияне и местные коллаборанты проводят масштабную и скрытую принудительную мобилизацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

Особое внимание оккупанты уделяют учебным заведениям города. В частности, речь идет о Луганском государственном университете, Луганском педагогическом университете и Луганской академии внутренних дел. Туда заходят люди в российской военной форме – под угрозой ареста заставляют студентов подписывать контракты, или даже без этого просто забирают силой и отправляют на пункты сбора - нередко без подготовки и минимальных условий.

Родителям сообщают, что их дети находятся либо "на военных сборах", либо "проходят практику", а на самом деле они уже находятся на линии фронта - часто без бронезащиты и без элементарной медицинской помощи

- заявили в партизанском движении "АТЕШ".

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на движение "АТЕШ" сообщал, что в оккупированный Мелитополь Запорожской области зафиксировано прибытие живой силы, техники и вооружения российской армии.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Запорожская область
Мелитополь
Луганск
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