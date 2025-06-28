Партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Ясиноватой в Донецкой области - "АТЕШ"

Агент движения сопротивления успешно провел диверсию возле города Ясиноватая Донецкой области и сжег релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящей важным маршрутом в Донецк. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", пишет УНН.

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Как отмечается, вблизи этой железнодорожной ветки расположены воинские части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.

Мы выбрали подходящий момент для нанесения удара, и в результате склад с топливом для оккупантов прибыл со значительным опозданием, что нарушило планы врага - рассказали партизаны.

Ко Дню Конституции Украины в "Атеш" напомнили оккупантам, что это независимая и свободная страна, а Донецк всегда будет украинским.

Партизаны нарушили логистику врага на новом участке железнодорожного вокзала в Донецкой области - АТЕШ