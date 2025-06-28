Партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Ясиноватой в Донецкой области - "АТЕШ"
Киев • УНН
Движение сопротивления "Атеш" осуществило успешную диверсию в Донецкой области, спалив релейный шкаф на железной дороге возле Ясиноватой. В результате военный груз для оккупантов прибыл со значительным опозданием, нарушив их планы.
Агент движения сопротивления успешно провел диверсию возле города Ясиноватая Донецкой области и сжег релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящей важным маршрутом в Донецк. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш", пишет УНН.
Подробности
Как отмечается, вблизи этой железнодорожной ветки расположены воинские части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.
Мы выбрали подходящий момент для нанесения удара, и в результате склад с топливом для оккупантов прибыл со значительным опозданием, что нарушило планы врага
Ко Дню Конституции Украины в "Атеш" напомнили оккупантам, что это независимая и свободная страна, а Донецк всегда будет украинским.
Партизаны нарушили логистику врага на новом участке железнодорожного вокзала в Донецкой области - АТЕШ01.06.25, 04:55 • 5074 просмотра