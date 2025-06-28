Партизани вчинили диверсію на залізниці біля Ясинуватої на Донеччині - АТЕШ

Агент руху спротиву провів успішну диверсію біля міста Ясинувата Донецької області і спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим маршрутом до ДонецькаПро це повідомляє партизанський рух "Атеш", пише УНН.

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Як зазначається, поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади та промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ.

Ми вибрали підходящий момент для завдання удару, і в результаті склад з паливом для окупантів прибув із значним запізненням, що порушило плани ворога - розповіли партизани.

До Дня Конституції України в "Атеш" нагадали окупантам, що це незалежна і вільна країна, а Донецьк завжди буде українським.

Партизани порушили логістику ворога на новій ділянці залізничного вокзалу в Донецькій області - АТЕШ