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Партизани вчинили диверсію на залізниці біля Ясинуватої на Донеччині - АТЕШ

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

Рух опору "Атеш" здійснив успішну диверсію на Донеччині, спаливши релейну шафу на залізниці біля Ясинуватої. В результаті військовий вантаж для окупантів прибув із значним запізненням, порушивши їхні плани.

Партизани вчинили диверсію на залізниці біля Ясинуватої на Донеччині - АТЕШ

Агент руху спротиву провів успішну диверсію біля міста Ясинувата Донецької області і спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим маршрутом до ДонецькаПро це повідомляє партизанський рух "Атеш", пише УНН.

Деталі

Як зазначається, поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади та промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ. 

Ми вибрали підходящий момент для завдання удару, і в результаті склад з паливом для окупантів прибув із значним запізненням, що порушило плани ворога

- розповіли партизани.

До Дня Конституції України в "Атеш" нагадали окупантам, що це незалежна і вільна країна, а Донецьк завжди буде українським.

Партизани порушили логістику ворога на новій ділянці залізничного вокзалу в Донецькій області - АТЕШ01.06.25, 04:55 • 5076 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Донецька область
Україна
Донецьк
Tesla
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