Силы обороны подтвердили поражение вражеского эшелона на Запорожье и показали видео
Киев • УНН
Силы обороны Юга Украины подтвердили поражение российского эшелона с горючим в Запорожской области. Враг остался без горючего и железнодорожного сообщения между Урожайным и Токмаком.
Силы обороны Юга Украины подтвердили поражение российского эшелона с горючим, лишив врага важного железнодорожного сообщения между Урожайным и Токмаком на Запорожье. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины в Telegram, показав видео, пишет УНН.
Детали
"ВСУ минуснули вражеский эшелон на Запорожье! Благодаря FPV-дронам батальона "РОНИНЫ" 65 отдельная механизированная бригада ВСУ "Великий Луг" враг остался без горючего и без железнодорожного сообщения между Урожайным и Токмаком, сожгли вражеский эшелон с горючим", - сообщили в Силах обороны Юга.
Как отмечается, "теперь железнодорожного сообщения нет, а это - серьезный удар по обеспечению российских войск".
Напомним
Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что на оккупированной части Запорожской области Силы обороны уничтожили российский грузовой поезд с горючим.
Ранее УНН сообщал, что партизанское движение "АТЕШ" провело диверсию на железнодорожной линии между Сафоново и Новоалексеевкой в Херсонской области. Повреждение релейного шкафа нарушило поставки военных грузов и топлива в Мелитополь.