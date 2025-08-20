$41.360.10
Эксклюзив
11:22 • 16461 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 17022 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 31078 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 117873 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 46092 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 44998 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 43960 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 174056 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 146182 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 127955 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Силы обороны подтвердили поражение вражеского эшелона на Запорожье и показали видео

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

Силы обороны Юга Украины подтвердили поражение российского эшелона с горючим в Запорожской области. Враг остался без горючего и железнодорожного сообщения между Урожайным и Токмаком.

Силы обороны подтвердили поражение вражеского эшелона на Запорожье и показали видео

Силы обороны Юга Украины подтвердили поражение российского эшелона с горючим, лишив врага важного железнодорожного сообщения между Урожайным и Токмаком на Запорожье. Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины в Telegram, показав видео, пишет УНН.

Детали

"ВСУ минуснули вражеский эшелон на Запорожье! Благодаря FPV-дронам батальона "РОНИНЫ" 65 отдельная механизированная бригада ВСУ "Великий Луг" враг остался без горючего и без железнодорожного сообщения между Урожайным и Токмаком, сожгли вражеский эшелон с горючим", - сообщили в Силах обороны Юга.

Как отмечается, "теперь железнодорожного сообщения нет, а это - серьезный удар по обеспечению российских войск".

Напомним

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что на оккупированной части Запорожской области Силы обороны уничтожили российский грузовой поезд с горючим. 

Ранее УНН сообщал, что партизанское движение "АТЕШ" провело диверсию на железнодорожной линии между Сафоново и Новоалексеевкой в Херсонской области. Повреждение релейного шкафа нарушило поставки военных грузов и топлива в Мелитополь.

Степан Гафтко

