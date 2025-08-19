$41.260.08
07:29 • 17114 перегляди
"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Сили оборони України знищили російський вантажний потяг з пальним на окупованій частині Запорізької області. Ешелон зійшов з рейок.

"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на Запоріжжі

На окупованій частині Запорізької області Сили оборони України знищили російський вантажний потяг із пальним. Про це повідомив у Telegram начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Андрющенко, "російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає". Він також опублікував кадри підриву потяга – сам ешелон зійшов з рейок.

Нічого живого не залишилось. Хто там питав, чому росіяни вночі тягають паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат. Не вдалось 

- написав начальник Центру вивчення окупації.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що партизанський рух "АТЕШ" провів диверсію на залізничній лінії між Сафоново та Новоолексіївкою в Херсонській області. Пошкодження релейної шафи порушило постачання військових вантажів та палива до Мелітополя.

Також УНН повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області уражено загарбників і склад БК, які рф перекинула на Запорізький фронт.

Євген Устименко

