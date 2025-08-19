"Сполучення більше нема": Сили оборони України знищили російський потяг з пальним на Запоріжжі
Київ • УНН
Сили оборони України знищили російський вантажний потяг з пальним на окупованій частині Запорізької області. Ешелон зійшов з рейок.
На окупованій частині Запорізької області Сили оборони України знищили російський вантажний потяг із пальним. Про це повідомив у Telegram начальник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Андрющенко, "російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає". Він також опублікував кадри підриву потяга – сам ешелон зійшов з рейок.
Нічого живого не залишилось. Хто там питав, чому росіяни вночі тягають паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат. Не вдалось
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що партизанський рух "АТЕШ" провів диверсію на залізничній лінії між Сафоново та Новоолексіївкою в Херсонській області. Пошкодження релейної шафи порушило постачання військових вантажів та палива до Мелітополя.
Також УНН повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області уражено загарбників і склад БК, які рф перекинула на Запорізький фронт.